リバプールはPSGに2戦合計0-4で敗戦イングランド・プレミアリーグのリバプールは、4月14日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第2戦でフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）と対戦して0-2で敗れた。2試合合計0-4で今季のCL敗退が決まった。ホームでの第2戦を迎えたリバプールは、後半27分と後半アディショナルタイム1分にFWウスマン・デンベレにゴールを決められて0-2で敗れた。英メディア「Liverpool Echo