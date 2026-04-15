アトレティコとバルセロナがCLで対決スペイン1部アトレティコ・マドリードが現地時間4月14日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝のセカンドレグで同国のライバルでもあるFCバルセロナと対戦。1-2で敗れたものの、ファーストレグとの合計スコア3−2で準決勝進出を決めた。そのなかで、試合前に広がった異様な光景に注目が集まっている。英国のスポーツ専門チャンネル「TNTスポーツ」のXは本拠地メトロポリターノに到着し