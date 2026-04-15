フィギュアスケート元韓国代表キム・ヨナのバレエ挑戦記を収めたキャンペーン映像が注目を集めている。カカオエンターテインメントは、コマーシャルIPスタジオ「イルカ誘拐団」が制作したグーグルキャンペーン『Our Queen is back』映像が、6日に初公開されて以降、本編とビハインド映像を合わせて累計再生数3600万回（グーグルコリアおよびイルカ誘拐団公式ユーチューブチャンネルの合算）を突破したと15日、明らかにした。同映像