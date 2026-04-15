東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである「新菱冷熱工業」が「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催！クイズ正解者の中から抽選で10組20名様に“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティーご招待が当たります☆ 新菱冷熱工業 東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー招待」新菱冷熱