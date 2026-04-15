◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がメッツ戦に先発登板も、初回に先頭打者ホームランを浴びました。前回登板の8日ブルージェイズ戦から中6日でマウンドに上がりましたが、相手先頭のF.リンドア選手にカウント2-0からの3球目、甘く入った95.3マイル(約153.4キロ)のストレートをライトスタンドへ運ばれ、ソロホームランを被弾しました。6連敗中で直近2試合無得点だったメッツ打