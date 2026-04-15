モルモットが夢中で野菜を食べる様子が、SNSで話題を集めている。【映像】モルモットのもぐもぐタイム（音声あり）投稿したのは、ペルビアンモルモットのディカプリオくん（1歳）の飼い主（@kmmrkmkm）。ディカプリオくんが、小松菜を夢中で食べる様子を撮影し、その動画をXに投稿した。口をもぐもぐと動かしながら、野菜を食べる咀嚼音を響かせている。飼い主によると、ディカプリオくんの“食べている音”を聞きたいという