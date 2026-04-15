経営再建中の日産自動車が、「長期ビジョン」を発表しました。車種を世界でおよそ2割削減する一方で、モデルを増やすなどして販売台数の増加を目指します。【映像】日産自動車「長期ビジョン」を発表日産は収益性の低い車の生産を止め、世界で車種を56から45に絞り込みます。そのうえで販売台数を増やすため新車の投入を加速するほか、それぞれの車種で電気自動車やハイブリッドといったモデルを拡大する方針です。アメリ