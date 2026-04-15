ドイツとウクライナが政府間協議を開き、中長距離のドローンを共同生産することなどで合意しました。【映像】ゼレンスキー大統領とメルツ首相の様子ウクライナ ゼレンスキー大統領「私たちはドイツに対し、ドローンに関する二国間協定を提案した。これには様々な種類のドローン、ミサイル、ソフトウェア、最新の防衛技術が含まれる」14日にベルリンで行われた協議には、ウクライナのゼレンスキー大統領やドイツのメルツ首相の