国土交通省は14日、モバイルバッテリーを機内に持ち込む際の新しいルールを発表しました。これまではなかった個数制限が加わった他、使用そのものがNGになります。背景には、近年の火災件数の増加があります。発火を防ぐための注意点を紹介します。■GW前の4月24日から適用森圭介アナウンサー「あと2週間もするとゴールデンウィーク（GW）です。今年は結構休めば最大12連休ということです。それだけ長い休みになると、ちょっと飛行