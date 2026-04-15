ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドローンなどの無人兵器だけを使った作戦でロシア軍から陣地を奪還したと明らかにしました。【映像】遠隔操作で動く無人戦闘用車両（実際の映像）こちらはウクライナの企業が2月に公開した無人戦闘用車両の映像です。遠隔操作で台車のふたを開けると、一度に最大4機の攻撃用ドローンを発射することができます。ゼレンスキー大統領は13日の演説で、こうした無人兵器だけを使った作戦で初