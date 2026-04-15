森友学園をめぐる財務省の公文書改ざんの問題で、財務省は、自殺した元職員の遺族に新たに2万8000ページの関連文書を開示しました。主要な文書の開示は今回で終了するとしています。【映像】片山財務大臣のコメント片山財務大臣「今回の開示により、昨年4月から優先して作業を進めてきた主要な文書14万6000ページ程度の開示が完了しました」財務省は、近畿財務局の元職員で公文書の改ざんを指示され自殺した赤木俊夫さんの（当