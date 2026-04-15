「ヤンキース１−７エンゼルス」（１４日、ニューヨーク）エンゼルスが快勝で再び勝率５割に復帰。初回にマイク・トラウト外野手が２試合連発となる５号ソロを放ち、アデル、ソレアと驚異の３連発で主導権を引き寄せ、ヤンキースを圧倒した。前日にＮＶＰウィナー＆ＷＢＣ米国代表主将・ジャッジとマルチ本塁打でアーチ合戦を繰り広げたトラウト。この日も初回１死無走者から低めのフォーシームを捉えると、左中間スタンドに