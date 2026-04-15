中東情勢が緊迫する中、中国の習近平国家主席がUAE＝アラブ首長国連邦やスペインの首脳と会談し、「世界をジャングルの法則に戻してはならない」とアメリカを念頭にけん制しました。【映像】ハーリド皇太子との会談の様子中国外務省によりますと、習主席はアブダビ首長国のハーリド皇太子との会談で中東情勢に言及し、「国際法治の原則は堅持されるべきで世界をジャングルの法則に戻してはならない」と述べました。ハーリド