ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。近況を報告しました。【写真を見る】【ＡＬＳ闘病】声優・津久井教生さん西城秀樹さんサブスク解禁で思い出回顧「ちびまる子ちゃんの声優は色々な役をやらせていただきました」「声優の仕事の楽しいところです」【ニャンちゅう】津久井さんはブログの中で「西城秀樹さ