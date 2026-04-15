2026年で開園から25年を迎える東京ディズニーシーで記念セレモニーが行われました。15日は25周年を記念するイベントの初日で、開園前にセレモニーが行われ、訪れた約600人のゲストとミッキーマウスたちが、一緒になって節目を盛り上げました。開園時間には25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」に彩られながらゲストがキャストに出迎えられ、次々と入場しました。ゲスト：25周年早いな、あっという間に25周年、すごくかわいく