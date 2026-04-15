１４日に放送されたＮＨＫドラマ「魯山人のかまど」の次週予告に、世界的大ヒット映画にも出演している英国人スターが登場し、ネットがザワついた。食と美の巨人・北大路魯山人の晩年を描いたドラマで、回顧録を書くためにやってきた記者・ヨネ子（古川琴音）の目を通して、魯山人（藤竜也）の隠された孤独と芸術に向き合う姿勢を描く。次週はいよいよ最終回。予告では、魯山人のもとに大富豪・ロックフェラー三世が茶のもて