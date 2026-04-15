物価高が続くなか、「100円おにぎり」が全国で販売されます。ローソンストア100は、きょうから本体価格100円のおにぎり（税込108円）を全国で販売します。先月、関東だけで先行販売したところ、2月の同じ期間と比べて売り上げが倍増したことを受け、全国の店舗で実施することになりました。ローソンストア100はコメ価格が下がったタイミングでの一括調達など、仕入れ方法の見直しによって「100円おにぎり」が実現できたとし、コメ