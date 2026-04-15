犬が目を細める理由 悦に入っている 犬が目を細めた表情はしばしば笑っているように捉えられます。目を細くして口を開け、口角をキュッと持ち上げた表情はまちがいなく笑顔です。 撫でられているときや遊んでいるときに犬が目を細めるのは「嬉しい」「楽しい」というポジティブな感情表現に違いないでしょう。 中でもマッサージされているときやへそ天をしながら、ベッドでリラックスしながら目を細めている