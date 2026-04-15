エールディヴィジ第30節、NECとフェイエノールトの一戦は1-1のドローに終わった。フェイエノールトは18分に上田綺世が挙げた1点を守り切ることができず、後半アディショナルタイムに追いつかれている。この試合、左ウイングで起用されたのは若手のトビアス・ファン・デン・エルスハウトで、元イングランド代表FWラヒーム・スターリングに出番はなかった。ロビン・ファン・ペルシー監督はスターリングの状態が「万全ではない」と説