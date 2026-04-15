Amazon（アマゾン）は、Globalstar（グローバルスター）を買収すると発表した。グローバルスターは、衛星通信サービスの大手事業者。アマゾンは既存の衛星やインフラを取得することにより、サービスを拡大する。買収額は約116億米ドルで、株式交換もしくは現金で取得する。議決権の約58％を有する株主と合意しており、買収は2027年までに完了する見通し。アマゾンが提供する低軌道衛星通信サービス「Amazon Leo」に、デバイス間の