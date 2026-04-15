先月、福島県の２件のコインランドリーに侵入し、両替機から現金あわせて５０万円以上を盗んだとして、福島県の無職の男が逮捕されました。男は、山形県新庄市でも同様の犯行に及んだとして、先月、逮捕されていました。 警察は男が１人でコインランドリーに侵入し、現金を盗んだとして、調べを進めています。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住む無職の男（４１）です。 警察によりますと