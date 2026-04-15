様々なものの価格が上がり続ける中、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。春らしい天候や気温となっているいま、野菜の価格はどうなっているのでしょうか。２０２６年は、春野菜がいつもより早く店頭に並んでいる印象ですが？（中塚誠社長）「そうなんです。ことしはあたたかく、道内のハウスで育ったレタスなどの葉物野菜が例年よりも半月ほど早