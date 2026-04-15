高橋周平は一塁守備でも光るプレーを見せた（C）産経新聞社この1勝で落ち着くだろうか。中日は4月14日、豊橋市民球場での広島戦で6-2と勝利。前カードで阪神に3タテを喰らったが、連敗を止めることができた。【動画】見たか！かわって一塁守備についた高橋周平が猛打賞としっかり活躍を果たした先発で8回途中2失点の金丸夢斗や、最後を締めた松山晋也もよかったが、この試合はやはり打線改造の成功が最大のトピックだ。ス