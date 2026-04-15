さまざまな食材に含まれている「オリゴ糖」は、スーパーなどの甘味料コーナーでも見かける、身近な甘味料の1つです。腸内細菌のエサとなり、お腹を健やかに整えるのを助けるため、腸活でも注目されています。しかし、実際に「どんな食べ物に含まれているの？」「お砂糖とは何が違うの？」と、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。今回は、あすけん栄養士がオリゴ糖について、ご紹介します。【関連記事】「脂質異常症