太鼓の達人の公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。公式キャラクター「どんちゃん」のあか抜けた姿を公開し、話題となっています。【写真】太鼓の達人・どんちゃんのあか抜けた姿「ごめん恐怖を覚えた」同アカウントは「アカヌケできてるカッ？」とつづり、1枚の画像を投稿。普段は手足の短い「どんちゃん」ですが、モデルのようにスラリと長い手足に変身しています。「どんちゃん」のあか抜けた姿に、X上ではさま