通学路の安全を守るため、15日の朝、石川県内の小学校近くの交差点などで、警察が児童の登校を見守りました。石川県内の通学路62か所では、15日の朝、小学校の登校時間に合わせて警察による街頭指導が行われました。石川県金沢市の田上小学校前でも、警察官18人が登校する児童ひとりひとりに声をかけ、安全な登校を呼びかけました。通学路での安全な交通の確保に加え、4月から自転車の交通違反に反則金の納付を求めるいわゆる青切