春を迎え、お出かけの計画を立て始めている人もいるのではないでしょうか。うららかな空気に誘われて、近場の公園に足を運び、自然の移ろいを肌で感じたいと考えている人も多いかもしれません。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「群馬県の公園」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結