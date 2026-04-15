熊本県菊陽町の店舗で女子生徒を盗撮しようとしたとして、会社員の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂と熊本県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、菊陽町武蔵ヶ丘の会社員、宮本大樹容疑者（36）です。 宮本容疑者は、今年2月、菊陽町光の森にある店舗で、10代の女子生徒のスカート内を撮影しようとした疑いなどが持たれています。 警察の調べに宮本容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていると