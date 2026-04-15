元TBSアナウンサーでタレント、エッセイストの小島慶子（53）が14日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。好意を寄せてくる「おじさん」への対処法を明かした。視聴者から「職場などの飲みの場で“年上のおじさんって無理？”“俺ってまだ若い子いける？”と聞いてくるおじさんがいます」という悩みが寄せられた。元フィギュアスケーターの高橋成美さんや人気ヘアメークアップアーテ