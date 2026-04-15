千葉県香取市の香取神宮で１５日、１２年に１度の「式年神幸祭（しきねんじんこうさい）」が始まった。午前９時半頃、祭神を乗せた神輿（みこし）が境内を出発し、甲冑（かっちゅう）や平安装束をまとった氏子約３０００人に守られながら利根川まで練り歩いた。時代絵巻のような光景に沿道から歓声が上がった。同神宮の祭神・経津主大神（ふつぬしのおおかみ）が東国を平定した神話を再現したとされ、８００年以上前に始まった