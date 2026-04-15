◇インターリーグブルージェイズ ― ブルワーズ（2026年4月14日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズ戦に「7番・三塁」で先発し、9回の貴重な同点打を含む2安打をマークした。3―4で迎えた9回無死二、三塁の第4打席で、抑え右腕のメギルから三遊間を破る左前同点適時打を放った。1試合複数安打は6日（同7日）のドジャース戦以来、出場5試合ぶり。ブルージェ