オルタナティブスクール「ＴｈｅＷＩＬＬ」の開校式であいさつをする川口理事長＝１２日、横須賀市秋谷従来の学校教育にとらわれない理念や教育方法を取り入れた学校「オルタナティブスクール」が１２日、横須賀市内に開校した。校名は「ＴｈｅＷＩＬＬ」とし、「志を持って人生を歩める子ども」を理念に掲げ、市内外の小学生１２人が第１期生として一歩を踏み出した。オルタナティブスクールは、文部科学省の学習指導要領