セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日、「焼きまんじゅう」(291.60円)を群馬県内のセブン‐イレブン店舗で発売する。「焼きまんじゅう」(291.60円)群馬県の郷土の味である焼きまんじゅうは、ふんわりとした白い生地に、甘辛い濃厚な味噌だれを塗り、香ばしく焼き上げた料理。今回発売する商品は、同社のオリジナル菓子パン開発で培った知見を活かし、生地の原料選定からこだわり、細やかな気泡をたっぷり抱き込ませて"軽い食感"に