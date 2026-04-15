BTSのVが、TikTokで従来のチャレンジ動画の型を破るコンテンツで注目を集めている。Vは4月14日、TikTokに「退勤とは」というタイトルの動画を投稿した。【写真】V、ベッド写真が流出!?この動画は一般的なダンスチャレンジ形式ではなく、1日の流れをVlog形式で描いたコンテンツだ。映像はBTSの新曲『Hooligan』のステージ衣装を着てダンスをするシーンから始まる。その後、メンバーのJ-HOPEと笑い合う姿や、スケジュールを終えて帰