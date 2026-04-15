女優ハン・ソヒが、再びタトゥーで注目を集めている。4月14日に公開した近況写真で、クロップド丈のトップスの下から骨盤付近のタトゥーがのぞいたためだ。【写真】ハン・ソヒ、“骨盤タトゥー”が復活？ハン・ソヒといえば、デビュー後に腕や首などに入っていたタトゥーを約2000万ウォン（約200万円）かけて除去したことで知られる。それだけに今回も、ネット上では「本物なのか、タトゥーステッカーなのか」と関心が集まった。入