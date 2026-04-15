LE SSERAFIMが、過去最多のセットリストでボリューム満点の公演を披露する。本日（4月15日）、LE SSERAFIMの初となるVRコンサート『LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION』（以下『INVITATION』）が公開される。【写真】宮脇咲良、反則級の“肩見せ”ルームウェア『INVITATION』は、LE SSERAFIMの圧倒的なパフォーマンスを目の前で臨場感たっぷりに楽しめる体験型公演だ。制作会社AMAZEと提携した歴代のVRコンサートの中でも最多の