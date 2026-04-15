TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、圧倒的なグローバル人気を証明した。4月15日、所属事務所BIGHIT MUSICは「TOMORROW X TOGETHERが今月13日に発表した8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』が、日本、インドネシア、イギリスなど19か国・地域のYouTube『急上昇音楽』にランクインした」と発表した。【写真】TXT、“再契約”の理由語るまた、Spotifyにおいても、韓国やシ