ギンビスは4月20日、スティック型ビスケット「ミニアスパラガス」から新フレーバー「柚子胡椒味」を、九州エリア限定で発売する。福岡空港内の「JAL PLAZA」と「SOLAE」で販売を開始し、順次販売先を広げる方針だ。柚子の香りと唐辛子の辛さ、生地のやさしい甘さを味わえる“しょっぱ甘い”商品で、後を引くおいしさとしている。土産として配りやすい小分け包装にした。【すべての画像を見る】〈商品概要〉◆「ミニアスパラガス 柚