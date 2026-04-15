あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Don't mind」の略語は？「Don't mind」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ひらがな4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「どんまい」でした！どんまいとは、「気にしないで」「心配しないで」を意味する言葉のこと。失敗して気分が落ち込