◆米大リーグブルワーズ―ブルージェイズ（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。１点を追う９回無死二、三塁で昨季３０セーブの守護神メギルから左前へ起死回生の同点適時打を放った。低めの８７・９マイル（約１４１・５キロ）ナックルカーブにやや体勢を崩されな