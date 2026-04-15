4連続は許されない。【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリット今週の米女子ツアーはJMイーグルLA選手権（米カリフォルニア州エルカバレロCC）。12人が出場する日本勢の中で尻に火がついているのが渋野日向子（27）だ。現在のポイントランクは127位と低迷。翌週の女子メジャー初戦「シェブロン選手権」は今のところリザーブで、今大会で予選落ちなら出場はかなわない。5月初旬に控えるリ