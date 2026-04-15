俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹが家族ショットを公開した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ。」とつづり、桜の木をバックにした窪塚洋介ら家族とのショットや、満開になったの桜の写真などをアップした。この投稿にはたくさんの「いいね！」が寄せられている。