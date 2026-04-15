◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季初の連勝をかけて初回のマウンドに上がったが、１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びた。２ボールから真ん中付近に入った９５・３マイル（約１５３・４キロ）直球を右翼席まで運ばれた。それでも、２番ロベルトを右飛、３