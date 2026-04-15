◇ア・リーグレッドソックス0ー6ツインズ（2026年4月14日ミネアポリス）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦に「3番・DH」で4試合ぶりにスタメン出場。4打数2安打でマルチ安打をマークしたもののチームは零敗を喫した。初回2死の第1打席で相手先発・エイベルの2球目、低めチェンジアップにバットを合わせると、打球はゴロで右前に転がり、Hランプを灯した。4回の第2打席