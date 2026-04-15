元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（29）が15日までに自身のインスタグラムを投稿。近況を報告した。13日に29歳の誕生日を迎えた渡邊さん。「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でした」とつづった。続けて「おめでとうメッセージをくださった方々、ありがとうございました」と感謝した。渡邊さんは2023年6月