上野賢一郎厚生労働相は15日の衆院厚労委員会で、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める制度新設を巡り、患者に配慮して制度設計を進めると強調した。社会保障制度を持続可能にする上で必要な対策だとし「現役世代の保険料軽減の観点だけでなく、医療現場や患者に与える影響に留意して丁寧に検討する」と述べた。追加負担を含む医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は、衆院厚