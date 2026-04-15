◇ナ・リーグドジャース―メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に先発。初回に先頭打者弾を浴びるスタートとなった。先頭のリンドアに対し、カウントを2―0と悪くすると、真ん中に入った直球を右翼席へと運ばれた。今季4試合目の登板で初めての初回失点。安定感あふれる山本の被弾に球場もどよめいた。それでも被弾以降は丁寧な投球で打者を打