お笑いコンビ・ウエストランドが、９月６日に東京・日本青年館ホールで、「ウエストランドのぶちラジ！公開収録」を開催することが１５日までに分かった。同イベントは今秋で１５周年を迎える、２人が毎週木曜日にＹｏｕＴｕｂｅで配信しているラジオ形式のトーク番組「ウエストランドのぶちラジ！」のイベント。毎年１回程度、公開収録を行っている中、今回は今までで一番大きいキャパシティーの会場（１２４９席）での開催と