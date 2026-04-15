お笑いコンビ『スリムクラブ』の真栄田賢さんが4月13日、自身の公式Xを更新。「ちょっと前にさ、『やっちまったぁ！』がありまして。。」と、自身の失敗したエピソードを明かしました。【写真を見る】【 スリムクラブ・真栄田賢 】「やっちまったぁ！」善意の募金でうっかり「小銭入れの中にティファニーの結婚指輪入ってた！。。」真栄田さんは「横浜の駅近くでさ、お子さんが珍しい病気にかかってしまった親御さんと支援者の方