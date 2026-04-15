俳優・草刈正雄（73）の長女で、モデルの紅蘭（36）が、自宅でくつろぐ7歳の娘や、仲むつまじい親子ショットを披露し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“億超え”現金一括購入した紅蘭の自宅や娘との2ショット（複数カット）2024年8月9日、Instagramで高台にある数億円する100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告していた紅蘭。その後も広々としたリビングで娘とくつろぐ姿や、一緒にダンスを踊る動画